Челябинский суд признал требование УФНС на 412 млн рублей к Агентству инвестиционного развития

В июле этого года в организации ввели процедуру наблюдения в рамках банкротства

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление регионального управления Федеральной налоговой службы о включении ее в реестр требований кредиторов должника — Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Структура правительства накопила долга перед налоговой на 411,6 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел.

«Уполномоченный орган Российской Федерации — Управление Федеральной налоговой службы по Челябинской области 29.07.2022 обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 411 602 963 руб. 28 коп.»,— сказано в документе суда.

Агентство инвестиционного развития судилось с Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Центральному району Челябинска из-за возникшего долга. Соответчиком по делу выступал Анатолий Лобко, руководивший АИРом в 2015—2018 годах.

Согласно материалам суда, в 2016—2017 годах организация не уплатила налог на прибыль в размере 149 млн рублей, налог на прибыль в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам на 118 млн рублей, пени на 86 млн рублей, штраф в размере 13 млн рублей, уменьшение убытков — 46 млн рублей. Всего — почти 412 млн рублей. Арбитражный суд признавал требования налоговой службы законными. АИР попыталось оспорить решение. В декабре 2021 года производство по апелляционной жалобе прекратили.

Теперь УФНС вступает в реестр требований кредиторов должника в рамках банкротства Агентства инвестиционного развития. Заявление о несостоятельности организация подавала сама в январе этого года. Сумма задолженности — 389 млн рублей. В июле Арбитражный суд ввел в АИР процедуру наблюдения. Это первая стадия банкротства.

Как поясняли ИА «Первое областное» в Минэкономразвития Челябинской области, задолженность возникла в результате того, что налоговый орган исключил из числа расходов налогооблагаемой базы субсидию, которая была выдана Агентству инвестиционного развития на покупку ипотечных сертификатов в Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки Челябинской области в 2016—2017 годах.

Агентство инвестиционного развития в Челябинской области было создано в 2013 году. Сначала оно принадлежало Законодательному собранию региона, потом перешло к правительству. Организация занималось сопровождением крупных инвестиционных проектов, в том числе резидентов ТОСЭР. В 2019 году АИР вошло в структуру «Территории бизнеса» (сейчас этот институт поддержки называется центром «Мой бизнес»). По данным базы «Контур. Фокус», баланс агентства по состоянию на конец 2021 года составлял 660 тыс. рублей. Директором с 16 сентября 2019 года является Павел Ефимов.