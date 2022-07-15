Челябинский регоператор капремонта ищет подрядчиков для взыскания долгов

Сумма задолженности среди населения составляет почти 5 миллиардов рублей

Регоператор капремонта намерен привлечь подрядчиков, которые займутся взысканием долгов с населения по взносам за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Челябинской области. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.



На портале госзакупок указано, что жители Челябинска задолжали за капремонт два миллиарда рублей. Остальная сумма (около 3 млрд рублей) приходится на жителей других муниципалитетов.

За работу по взысканию задолженности подрядчики получат 90 млн рублей. Согласно документам, исполнители будут судиться с физическими и юридическими лицами.

Примечательно, что, несмотря на внушительный объем задолженности в Челябинске, с горожан планируют взыскать около 373 миллионов рублей.

Долги планируют взыскать до 1 ноября 2023 года. Контракты будут действовать до 10 декабря 2023 года.