Челябинский радиозавод «Полет» меняет импортные детали в авиалокаторах на отечественные

Спектр сигнала российских компонентов оказался чище иностранного

Специалисты челябинского радиозавода «Полет» (входит в госкорпорацию Ростех) оперативно разработали отечественный аналог иностранных усилителей сигнала, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области. Это оборудование является одним из главных в авиалокаторах. Они помогают диспетчерам в аэропортах следить за обстановкой в небе в радиусе 400 километров. Полученные данные передаются пилотам, чтобы самолеты не сбивались с курса.

После введения санкций против России и ограничения поставки комплектующих локаторы могли «ослепнуть», и это бы привело к сбоям воздушного сообщения.

«Ограничения в поставке комплектующих, прежде всего радиоэлектронных, стали триггером того, что импортозамещение стало ускоряться, перешло в форсированную стадию. Раньше сложно было обойтись без иностранных деталей, а теперь у нас появляется все больше собственных разработок. В среднем до 80% изделий уже формируется из наших отечественных компонентов, а есть и те, где комплектующих до 90%», — рассказывает гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров.

По данным предприятия, в локаторах нужно было заменить четыре американских усилителя отечественными аналогами. При этом инженерам следовало выполнить все максимально аккуратно. В приборах с микроэлектроникой лишний миллиметр платы может привести к тому, что необходимо менять все устройство.

Локаторы от челябинского радиозавода «Полет» уже много лет обеспечивают безопасные взлеты и посадки самолетов по всей стране — от Москвы до Владивостока. Системы навигации предприятия использовали и при реконструкции челябинского аэродрома.