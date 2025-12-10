Челябинский производитель получил господдержку на пополнение оборотных средств

Центр «Мой бизнес» предоставил компании поручительство на 80 млн рублей

Erid: 2SDnjdff5Cj

Челябинская компания ООО ТД «Рукава высокого давления» с 2002 года занимается производством и реализацией промышленных и гидравлических рукавов высокого давления, соединительных элементов и прочих гидравлических компонентов, применимых в промышленной отрасли. В 2025 году предприятие получило в центре «Мой бизнес» поручительство в размере 80 миллионов рублей. Объем привлеченных кредитных средств составил 160 миллионов. Услуги были оказаны при содействии регионального Минэкономразвития.

ООО ТД «Рукава высокого давления» на рынке более 20 лет, и за это время компанией реализовано свыше 450 инфраструктурных проектов по России. Основным видом продукции являются промышленные и гидравлические рукава высокого давления (РВД) — гибкие трубопроводы для передачи жидкостей и газов в гидравлических системах. Ежегодно реализуется около 100 000 метров РВД. Также идет изготовление и выпуск соединительных элементов (фитингов) и других гидравлических компонентов. Кроме того, компанией налажено производство готовых мобильных мастерских, различных станков и комплектующих для них, испытательных стендов, маркировочного оборудования и средств защиты для РВД.

На сегодняшний день предприятие занимается полным циклом работ в сфере промышленности: проектированием, изготовлением, тестированием и поставкой готовой продукции — и, помимо регионального развития, имеет филиалы и представительские офисы в Москве и Казахстане.

В этом году для закрытия потребностей в оборотных средствах, которые будут направлены на закуп сырья, ООО ТД «Рукава высокого давления» понадобились дополнительные финансовые вложения. Предприятие получило банковский кредит в размере 160 миллионов рублей, оформив в центре «Мой бизнес» поручительство на сумму 80 миллионов рублей.

«С центром мы продолжаем взаимодействовать на протяжении нескольких лет. Отмечу, что ранее тоже оформляли поручительство. Сотрудничество с центром всегда проходит эффективно и на высоком уровне, поскольку позволяет компенсировать часть собственных средств, позволяет субъектам малого и среднего бизнеса развиваться быстрее и предоставляет дополнительные возможности для роста»,— считает управляющий компании ООО ТД «Рукава высокого давления» Егор Мошкин.

Среди планов по развитию ООО ТД «Рукава высокого давления» управляющий отмечает освоение новых продуктовых направлений, строительство предприятия полного цикла для локального производства резинотехнических изделий, а также частичный переход на Интернет-продажи.

«Поручительство в настоящий момент является достаточно востребованной мерой поддержки среди предпринимателей Челябинской области. На сегодняшний день нашим центром реализуется 9 программ поручительства, рассчитанных на разные категории бизнеса, а еще для предпринимателей действует льготная ставка 0,5%, что позволяет субъектам МСП выбрать наиболее выгодную программу для развития своего дела в регионе и за его пределами»,— отмечает руководитель Центра предоставления гарантий центра «Мой бизнес» Илья Расшивкин.

Задать интересующие вопросы и узнать подробную информацию о поручительстве и других мерах поддержки для бизнеса можно по телефону 8 800 350 24 74 или на очной консультации в центре «Мой бизнес» по адресам:

— г. Челябинск, ул. Российская, 110, к. 1 (2 этаж);

— г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж);

— г. Златоуст, пр-т им. Ю. А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж);

— г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж);

— г. Южноуральск, ул. Космонавтов, д. 13;

— г. Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж);

— г. Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4;

— г. Сатка, ул. Ленина, д. 1;

— г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 129.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» при содействии Министерства экономического развития Челябинской области.

Реклама.

Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой Бизнес».