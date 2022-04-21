Челябинский министр финансов призвал регионы делиться антисанкционным опытом

Андрей Пшеницын выступил на Васильевских чтениях

Глава министерства финансов Челябинской области Андрей Пшеницын выступил на всероссийском экономическом форуме Васильевские чтения, прошедшем в Москве. Эксперты обсуждали там развитие бюджетной системы России в новых условиях. Отдельное внимание уделили и региональным финансам. Сообщили «Первому областному» в пресс-службе Минфина Челябинской области.



Андрей Пшеницын отметил, что с экономическими последствиями пандемии финансисты смогли справиться. Но перед ними встали новые трудные задачи, потому что в основе всех финансовых и экономических изменений теперь стоит политическая обстановка. Речь идет о введенных странами Запада санкциях.



«В таких ситуациях как никогда ценится живое общение с коллегами из регионов. У каждого, конечно, своя специфика, свои сложности, но есть и общие для всех задачи, и уникальный опыт, который может пригодиться другим. Плюс мы можем напрямую задать волнующие нас вопросы представителям федерального минфина, что, конечно же, значительно упрощает коммуникацию», — подчеркнул Андрей Пшеницын.

Челябинский министр финансов заверил, что встреча дала представление, куда будут двигаться финансисты в своей работе. Стало понятно, какая политика принята на федеральном уровне и чего стоит ожидать регионам в ближайшее время.

