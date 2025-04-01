Челябинский кузнечно-прессовый завод запустил первый в России пресс мощностью 6500 тонн

На новой линии начнут серийное производство деталей

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) ввел в эксплуатацию уникальную производственную линию, включающую в себя первый в России кривошипный горячештамповочный пресс мощностью 6500 тонн (КГШП-6500). Вместе с ранее запущенным КГШП-8000 это позволяет заводу значительно расширить производственные возможности и выйти на новые рынки сбыта, обеспечивая технологическую независимость отечественных предприятий.

Новая линия обеспечит серийное производство тяжелых деталей для различных отраслей промышленности, в том числе: коленчатых валов, подошв и звеньев для тяжелой дорожно-строительной техники, направляющих и поддерживающих катков для бульдозеров и многих других изделий. Использование нового оборудования позволит улучшить геометрию и точность поковки, расширить размерный ряд, снизить издержки производства и повысить прочность готовой продукции.

Запуск пресса кардинально изменил технологию производства ободьев маховика для двигателей внутреннего сгорания. Применение раскатной машины в производственной линии позволяет изготавливать ободья из кольцевой заготовки, что существенно увеличивает объемы выпуска и исключает лишние операции, характерные для старого метода.

В ближайшем будущем ЧКПЗ планирует оснастить линию российскими роботами, что позволит еще больше снизить себестоимость и повысить качество продукции, выведя завод на уровень ведущих мировых компаний в отрасли. Это обеспечит бесперебойные поставки высококачественной продукции как российским, так и зарубежным машино- и двигателестроителям.