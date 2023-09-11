Челябинский корм для собак и кошек разрешили продавать за границу

Компанию «Фабрика Зоокорм» включили в реестр экспортеров

Производитель сухих кормов для домашних животных «Фабрика Зоокорм» из Челябинска включен в реестр предприятий Таможенного союза, что дает компании право поставлять свою продукцию за границу. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщил южноуральский Россельхознадзор. Фирма выпускает корма под брендом Zoofood и связана с Челябинской птицефабрикой.

В конце августа текущего года Россельхознадзор проверил компанию на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Ведомство пришло к выводу, что на момент обследования предприятие отвечало стандартам Таможенного союза и заявленных стран-импортеров. Таким образом, в ближайшее время производитель сможет продавать за границу несколько видов кормов для собак и кошек.

Согласно базе данных СБИС, ООО «Фабрика Зоокорм» зарегистрировано в Челябинске в феврале 2022 года. Учредителем является руководитель птицефабрики «Челябинская» Евгений Наруков. Компания выпускает готовые корма для домашних кошек и собак под брендом Zoofood. Чистая прибыль в 2022 году составляла 1,7 млн рублей.

По данным Россельхознадзора, на территории Челябинской области зарегистрированы 32 предприятия, которые экспортируют и импортируют корма для животных. Из них 25 включены в реестр предприятий Таможенного союза, 7 состоят в реестре экспортеров. В основном это производители комбикормов и отрубей, такие как «Ситно» и «Союзпищепром». Экспортом кормов для домашних кошек и собак занимается ООО «Радуга» из Южноуральска (бренды DOG&MAN, LeeLoo), импортом (в основном из Китая) — челябинские фирмы ООО «Зевс» и ООО ТД «Вестерн».