Челябинский художник представил свой дизайн новых денежных купюр в 1000 и 5000 рублей

Ранее он уже предлагал эскизы банкнот на 200 и 2000 рублей

Челябинский художник Альберт Растяпин предложил свой дизайн купюр номиналом в тысячу и пять тысяч рублей. В 2023 году в обращение должны войти новые банкноты, на которых изобразят какие-то из достопримечательностей уральских городов. Альберт Растяпин предоставил Первому областному информагентству свои эскизы.

На стороны тысячной банкноты художник поместил памятник танкистам-добровольцам с Кировки и здание Южно-Уральского государственного университета, а также памятник «Сказ об Урале».





Для банкноты в пять тысяч Растяпин предложил магнитогорские памятник Пушкину и монумент «Тыл — фронту».





Автор отметил, что выбор обусловлен тем, что это самые известные южноуральские символы.

В этом году в обращение уже поступили банкноты номиналом 100 рублей с изображением Москвы, в 2023 году выйдут новые тысячные и пятитысячные купюры, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025-м — 10 и 50 рублей, сообщает федеральное издание «Известия».

Шесть лет назад челябинский художник Альберт Растяпин уже предлагал Центробанку собственные эскизы банкнот. Тогда выбирали города для изображения на купюрах в 200 и 2000 рублей, но южноуральским символам предпочли Севастополь и Дальний Восток.