Челябинский филиал «Ростелекома» возглавил назначенец из Чебоксар

Основной задачей Евгения Макагонова станет повышение клиентоориентированности

Новым директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов, который до этого руководил подразделением компании в Чувашии и вывел его в тройку лучших по стране. Об этом сообщили сегодня, 6 марта, в пресс-службе провайдера.

Евгений Макагонов родился в 1982 году в Ставропольском крае. По образованию — управленец. В отрасли связи работает десять лет. Занимал должности руководителя отдела розничных продаж, директора по массовому рынку и директора филиала компании «ЭР-Телеком Холдинг» в Алтайском крае. В январе 2020 года стал директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике.

Под руководством Макагонова чувашский филиал вошел в федеральный топ-3 по лояльности клиентов к компании. Провайдер досрочно завершил крупные федеральные проекты по устранению цифрового неравенства, а также подключил к интернету социально значимые объекты республики. Филиал реализовал несколько успешных бизнес-кейсов с ведущими отраслевыми корпорациями, регулярно инвестировал собственные средства в строительство оптических линий связи в малых населенных пунктах и провел ряд сделок по интеграции с локальными операторами связи.

По словам вице-президента «Ростелекома» на Урале Ивана Пичугина, основной задачей Евгения Макагонова на новом посту станет повышение клиентоориентированности по отношению к госсектору, корпоративному и массовому сегменту.

«Уверен, что успешный опыт Евгения Макагонова в реализации этих задач умножит положительную динамику развития филиала и будет способствовать внедрению новых эффективных проектов», — подчеркнул топ-менеджер.

Ранее челябинский филиал «Ростелекома» возглавлял Михаил Сергеев. Он занимал этот пост шесть лет — с 2017 года.