Челябинский аэропорт может стать базовым для нового лоукостера S7

Холдинг «Новапорт» готов принять перевозчика в четырех городах

Группой S7 Airlines для базирования второго в России лоукостера выбраны аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска, Тюмени, которые входят в холдинг «Новапорт». Об этом со ссылкой на владельца холдинга Романа Троценко сообщает «Интерфакс».

«Они выбрали несколько точек. В нашей сети это четыре точки, мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планов. Мы считаем, это очень полезная инициатива, в России должен появиться второй, а потом и третий лоукостер, что существенно повысит мобильность населения», — заявил в ходе Восточного экономического форума Роман Троценко.

Для аэропортов холдинга «Новапорт» сотрудничество с низкобюджетным авиаперевозчиком выгодно, поскольку поможет существенно увеличить пассажиропоток в короткие сроки, так как стоимость авиабилетов у лоукостеров очень низкая и спрос на них гарантированно высок. Напомним, S7 в июле этого года объявила о создании второго в РФ лоукост-перевозчика, начало полетов которого запланировано на июль 2022 года. Как ожидается, пассажирские перевозки будут осуществляться на самолетах Airbus A320neo. Сейчас в России работает один низкобюджетный перевозчик — авиакомпания «Победа».

После масштабной реконструкции челябинский аэропорт «Курчатов» готов к увеличению пропускной способности. Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача нарастить пассажиропоток до 3 млн человек в год, для этого есть все необходимое: после реконструкции челябинский аэродром получил третью категорию ИКАО, что позволяет принимать современные воздушные суда при любой погоде, международный терминал расширили (пропускная способность выросла почти вдвое — с 220 до 400 пассажиров в час), завершены работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через госграницу РФ.