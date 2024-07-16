В Челябинской области предоставляют бесплатные путевки в детские лагеря

Регион субсидирует местные бюджеты на организацию отдыха детей

В Челябинской области действует местная программа развития образования. Она предусматривает субсидии из региональной казны местным бюджетам на организацию отдыха детей во время каникул в государственных (муниципальных) оздоровительных лагерях. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«Органы местного самоуправления муниципалитетов самостоятельно распределяют полученные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях с учетом сложившейся потребности в данных видах отдыха. Льготную стоимости путевки и порядок ее получения уточняйте в муниципальных органах управления образованием», — пояснили в КСП региона.

Министерство социальных отношений Челябинской области предоставляет бесплатные путевки в круглогодичные санаторные оздоровительные лагеря детям школьного возраста до 18 лет (за исключением детей-инвалидов, по медицинским показаниям). А также в загородные лагеря отдыха и оздоровления детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Для получения путевок по линии социальной защиты необходимо обращаться в УСЗН по месту жительства. Также заявление можно подать в МФЦ и на портале госуслуг Челябинской области.