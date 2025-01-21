Челябинским работодателям нужны многозадачные и коммуникабельные сотрудники

Рассказываем о ключевых требованиях к работникам в 2024 году

Эксперты проанализировали вакансии и выявили три главных требования к сотрудникам в Челябинской области. О них ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

В 2024 году особенно востребованным качеством среди сотрудников стала многозадачность. «Ты не Юлий Цезарь», — говорили наши бабушки, когда ты делал несколько дел одновременно. Кажется, теперь придется им стать.

В вакансиях менеджеров по развитию бизнеса требование к многозадачности стало появляться на 200% чаще. Значительный прирост числа предложений с таким запросом вырос и в сфере торговли. Этот навык чаще всего ожидают от продавцов (+183% объявления за год). В вакансиях электромонтажников, кстати, тоже возросло требование к многозадачности (+150%).

Второе основное качество для сотрудника на рынке труда 2024 года в Челябинской области — это коммуникабельность. Активнее всего ее стали запрашивать у специалистов по закупкам (+150%), специалистов сервисного центра (+120) и у нянь (+83%).

Пунктуальность стала третьим навыком, который все чаще встречается в объявлениях о работе. Занимательно, что число вакансий с требованием пунктуальности для водителей грузовика выросло на 172%. Значительно чаще пунктуальность стала упоминаться также в вакансиях менеджеров по персоналу (+138%), отделочников (+115%), плотников (+106%).