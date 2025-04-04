Челябинским рабочим при трудоустройстве больше всего важна зарплата

Большую роль для них также играет комфорт

Для специалистов рабочих профессий в Челябинске самым важным фактором при трудоустройстве является зарплата. Об основных мотивациях сотрудников ИА «Первое областное» рассказали в «Авито Работе» и Корпоративной академии Росатома.

Согласно исследованию, 62% респондентов по всей России назвали достойную зарплату основным критерием при трудоустройстве. В Челябинске эта цифра подтверждается: 37% опрошенных отметили высокий уровень дохода как главное преимущество своего текущего места работы.

Однако финансовый вопрос не единственный. На втором месте по важности для челябинцев оказался комфорт на рабочем месте (29%), на третьем — гибкость графика и возможность внутреннего перевода (28%).

«В условиях дефицита кадров работодатели все чаще опираются на человекоцентричный подход при поиске сотрудников. В первую очередь это касается повышения зарплатных предложений для соискателей. За год суммы, указанные в вакансиях на платформе, выросли на 17% и в среднем составили 79 224 рубля. Помимо достойной оплаты труда, компании все чаще предлагают дополнительные бонусы и льготы: внутреннее обучение, соцпакеты для сотрудников, компенсацию расходов и другие опции», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

Уровень удовлетворенности работой среди опрошенных челябинцев достаточно высок: 53% оценили своего начальника на 8—10 баллов из 10, 69% респондентов готовы рекомендовать свою компанию друзьям и родственникам.

По словам замдиректора Корпоративной академии Росатома Алексея Пономаренко, рынок труда нуждается как в узкопрофильных специалистах — инженерах-робототехниках, специалистах по микроэлектронике, так и в массовых профессиях, связанных со строительством и сваркой.

«В этой системе важную роль играет профориентация молодежи. Когда образование, бизнес и наука работают вместе, формируются кадры для будущего, способные отвечать на вызовы рынка. Чтобы эффективно реагировать на изменения, необходима аналитика данных, прогнозирование трендов и управление образовательными процессами на основе юнит-экономики. Именно такое сотрудничество между платформами, компаниями и учебными заведениями помогает объективно оценивать потребности рынка», — отмечает Алексей Пономаренко.