Челябинским предприятиям возместят расходы на научно-исследовательские проекты

Из бюджета региона на эти цели направлено 100 миллионов рублей

Наблюдательный совет регионального Фонда развития промышленности в ходе конкурсного отбора определил получателей грантов на возмещение затрат по НИОКР. По решению губернатора Алексея Текслера на эти цели из областного бюджета направлено 100 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

По итогам конкурсного отбора эксперты ФРП одобрили заявки 19 предприятий из различных отраслей экономики. С помощью гранта заявители могут вернуть в свой бюджет до 50% фактически затрат, но не более 20 миллионов рублей на одного получателя.

«Этот вид поддержки направлен в первую очередь на создание конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции. Заявки на гранты подают самые активные предприятия Южного Урала, благодаря чему у них есть возможность вернуть в собственные бюджеты значительную часть средств, затраченных на исследовательские разработки», — отметил Алексей Текслер.

Грантовой поддержки удостоены проекты Челябинского механического завода (ЧМЗ), тракторного завода «ДСТ-УРАЛ» и производителя авто-компонентов ПО «Трек». В общей сумме компаниям выделено 23 миллиона рублей.

Так, ЧМЗ компенсируют почти 11 миллионов рублей, потраченных на освоение технологии изготовления и организации серийного производства автокранов грузоподъемностью 50, 55 и 60 тонн с телескопическими стрелами длиной не менее 34 метров. Техника будет выпускаться на серийном отечественном шасси, соответствующем всем требованиям безопасности колесных транспортных средств.

«Перед нашими инженерами стояла задача спроектировать конкурентоспособную технику, которая сможет заменить на отечественном рынке иностранные образцы. Использовав наработки для производства спецтехники из других отраслей, мы наладили собственный выпуск этих деталей. Такие эксперименты требуют серьезных вложений, поэтому финансовая поддержка региона для нас крайне важна. Она позволит не только компенсировать часть затрат по уже проведенным работам, но и ускорить создание новой техники», — уточнил генеральный директор АО «ЧМЗ» Петр Вагин.

Челябинский завод «ДСТ-УРАЛ» представил на конкурсный отбор малогабаритный телескопический погрузчик собственной разработки, рассчитанный на подъем грузов до 4,1 тонны. В него интегрирована система безопасности, предотвращающая опрокидывание машины. Предприятие получит грант в размере 11 миллионов рублей.

«Инновации — залог успешного развития любого предприятия, тем более машиностроительного. А финансовая поддержка регионального ФРП, которую мы получаем уже не первый год, является весьма серьезным подспорьем, позволяя совершенствовать выпускаемую продукцию и создавать новые, всё более современные модели», — добавил директор «ДСТ-Урал» Евгений Горелый.

Еще одним участником отбора стало высокотехнологичное миасское ПО «ТРЕК». В этот раз предприятие импортозаместило шарнир шаровой опоры для автомобилей Рено «Логан» и Лада «Ларгус». Предприятию одобрен грант в размере 1 миллиона рублей.

«Наш автопром остро нуждается в запчастях именно отечественного производства. Мы собираемся и дальше модернизировать производство и осваивать выпуск новой продукции. Помощь со стороны области серьезно облегчает эту задачу», — отмечает генеральный директор ЗАО «ПО «ТРЕК» Елена Падучина.