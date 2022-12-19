Челябинским айтишникам компенсируют расходы на ипотеку из бюджета области

На эти цели в 2023—2025 годах предусмотрено 58 млн рублей

Для работников IТ-сферы в Челябинской области предусмотрят частичную компенсацию по ипотеке, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Меры вводят дополнительно к льготным условиям, которые в этом году начали действовать на федеральном уровне.

По поручению губернатора региона Алексея Текслера министерство социальных отношений Челябинской области разработало законопроект, в рамках которого работники сферы информационных технологий, работающие и проживающие на территории региона, смогут рассчитывать на компенсацию части процентной ставки по ипотечным кредитам. Законопроект направлен в Законодательное собрание Челябинской области.

На реализацию проекта в 2023—2025 годах предусмотрены средства из областного бюджета в объеме более 58 млн рублей.

В соответствии с госпрограммой льготной ипотеки для IТ-специалистов максимальная процентная ставка по жилищному кредиту составляет 5%. Компенсационная выплата будет предоставляться ежеквартально в размере 3% фактически уплаченной работником IТ-компании суммы в счет уплаты процентов за пользование кредитом.

Получать эту выплату смогут работники организаций, которые развивают информационные технологии на территории Челябинской области и аккредитованы в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, жилье, приобретенное в кредит, должно находиться на территории региона.

Законопроект направлен на стимулирование развития интеллектуального потенциала Челябинской области, создание новых рабочих мест в ключевой индустрии. Новая мера соцподдержки позволит молодым и талантливым IТ-специалистам реализовать свои возможности, не покидая регион.