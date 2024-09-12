Челябинских предпринимателей пригласили на Кубу

ЮУТПП организует бизнес-миссию на остров

В ноябре планируется визит бизнес-делегации на 40-ю юбилейную Международную Гаванскую Ярмарку FIHAV. Возглавить делегацию президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, сообщили в ЮУТПП.

В программе визита со 2 по 8 ноября 2024 года запланировано посещение 40-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV, участие в работе Российско-Кубинского делового форума.

Также в рамках бизнес-миссии пройдут деловые переговоры между российскими и кубинскими предприятиями. В планах делегатов посетить СЭЗ «Мариэль», технопарк информационных технологий, предприятия АПК и здравоохранения.

Предусмотрена экскурсионная программа в Гаване, а также отдых на побережье Атлантического океана в Варадеро.