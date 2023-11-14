Челябинских предпринимателей приглашают на бесплатный форум Сбера

Эксперты разберут реальные кейсы и поделятся полезными инструментами для бизнеса

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22 ноября 2023 года Сбер проведет в Челябинске масштабное событие — кейс-форум для малого бизнеса. Тема мероприятия: «Стратегии масштабирования бизнеса: от поиска новых рынков до франшиз». На площадке форума в «Конгресс Сити Холл» соберутся предприниматели со всей России и поделятся своими кейсами успешного запуска рекламы. Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации. Оставить заявку можно на странице мероприятия.

Участникам расскажут, как подготовиться к масштабированию бизнеса и избежать ошибок на этом этапе, какие риски существуют при выходе на новые рынки и как выбрать эффективную стратегию роста.

Ожидается, что мероприятие соберет более 200 участников очно, а еще 1000 предпринимателей подключатся онлайн.

«Более 61 тыс. предпринимателей Челябинской области обслуживается в Сбере. Для нас это показатель, что с нами комфортно работать. Особое внимание мы уделяем образовательным проектам и приглашаем к участию в форуме всех, кто понимает, что сегодня информация — самый ценный ресурс. Такие мероприятия помогают бизнесу быть в тренде и находить нестандартные решения для любых задач»,— отмечает управляющий челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Кейс-форум пройдет в дружественной непринужденной обстановке. Спикеры обсудят актуальную тему в формате диалога с аудиторией. Выступления будут построены по правилам сторителлинга: с главным героем, поворотами сюжета, взлетами и падениями, драмой и конфликтом. Также участников ждет неформальный монолог на серьезные темы в стиле TED. Благодаря юмору и простоте изложения сложные идеи станут понятными и вдохновляющими.

Своими историями успеха на форуме поделятся:



Кира Долгова — основательница и владелица международной сети клиник LaserLove;

Влад Аганов — основатель издательства разговорных шоу KULTBAZA, ведущий и продюсер шоу «Интересный Подкаст»;

Анна Харитонова — основатель консалтинговой компании «Лидер франшиз», эксперт в масштабировании и франчайзинге.

Для офлайн-участников организован блок нетворкинга в формате быстрых знакомств, который поможет наладить полезные связи и рассказать о себе и своем проекте в кругу активного бизнес-сообщества своего города.

Кейс-форум будет полезен как для владельцев бизнеса, начинающих свой путь, так и для опытных предпринимателей.

Каждый участник форума получит готовые решения для прокачки собственного бизнеса, ценные советы и рекомендации от экспертов, порцию свежих идей от других предпринимателей.

Онлайн-подключение к трансляции мероприятия доступно из любого региона России.

Адрес места проведения: Челябинск, ул. Кирова, 159, «Конгресс Сити Холл».

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Рекламодатель — ПАО «Сбербанк».