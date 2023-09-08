Челябинские вузы утвердили размер стипендий для студентов

Максимальные выплаты составят 14,4 тыс. рублей в месяц

Челябинские вузы утвердили размер стипендий для студентов в текущем учебном году. Максимальные выплаты учащимся достигают 14,4 тыс. рублей в месяц, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«Существует большое количество видов стипендий: правительственные, региональные, именные, стипендии от компаний и другие. В основе данного мониторинга два вида стипендий: академическая и социальная», — уточнили в КСП.

Размер выплат по академической (базовой) стипендии, которую получают только студенты-бюджетники, закрывшие сессию без троек, варьируется в челябинских вузах в среднем от 2 до 6 тыс. рублей.

В Южно-Уральском госуниверситете денежные выплаты по академической стипендии составляют от 1875,7 рубля до 6339,7 рубля, в Челябинском госуниверситете — от 2 тыс. рублей до 4720 рублей, при этом в приказе указан размер повышенной стипендии — 10 тыс. рублей.

В челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) размер академической стипендии варьируется от 2182,7 рубля до 2990 рублей. В Южно-Уральском государственном медуниверситете (ЮУГМУ) выплаты составят 2262 рубля в месяц, в Южно-Уральском государственном агроуниверситете (ЮУрГАУ) — 3,2 тыс. рублей. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) получателям академической стипендии ежемесячно будут перечислять 2142 рубля.

У студентов, обучающихся на бюджетных местах в вузе, также есть возможность получать социальную стипендию. Она не зависит от успеваемости и составляет в Челябинской области не менее 2553 рублей в месяц. Выплату могут оформить студенты с инвалидностью; сироты, а также студенты, у которых во время учебы умерли родители; студенты, поступившие в вуз после контрактной службы в армии; студенты из семей с доходом ниже прожиточного минимума; пострадавшие в техногенных катастрофах; ветераны военных действий; студенты из многодетных семей.

В Южно-Уральском госуниверситете выплаты соцстипендии составят 3565,2 рубля (повышенная стипендия — 9217,4 рубля), в Челябинском госуниверситете — 4 тыс. рублей, в РАНХиГС — 3272 рубля (повышенная стипендия — от 7139 до 7946 рублей), в ЮУрГАУ — 4800 рублей (повышенная стипендия — 14 375 рублей), в ЮУрГГПУ — 3215 рублей.