Челябинские туристы не отменяют туры в Таиланд из-за военных действий с Камбоджей, поскольку летом основной поток отдыхающих сосредоточен на Пхукете и Краби, расположенных на Малайском полуострове. Это более 1200 километров от границы с Камбоджей. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, стоит ли сейчас (в сезон дождей) лететь в Таиланд или подождать открытия комфортного пляжного сезона в конце октября.
Челябинские туристы, отдыхающие в настоящее время на Пхукете, про начало военных действий узнали из интернета и по сообщениям родственников.
«Мы отдыхаем на Пхукете уже неделю. Обстановка здесь спокойная, никакой информации о происходящем в отеле нам не предоставлялось. Узнали от родственников из Челябинска, здесь по этому поводу тишина. В Камбоджу экскурсии здесь не предлагают, это далеко, если только в рамках морского круиза через залив. Но сейчас границы закрыты и никто не повезет туристов», — сообщил челябинец Евгений, отдыхающий на Пхукете.
На улицах Таиланда по-прежнему многолюдно
В настоящее время в Таиланде сезон дождей. Погода стоит пасмурная, солнце появляется, но редко. Каждый день бывают осадки в виде проливного дождя, поэтому планировать дальние экскурсии сложно.
На курорте дожди идут каждый день
На море чаще всего большие волны, из-за чего в отеле почти ежедневно вводят запрет на купание. Загорать на пляже, конечно, никто не запрещает. При этом челябинские туристы отмечают, что в отелях нет свободных мест. Даже в сезон дождей здесь очень много туристов. И большинство все равно предпочитает морской пляж теплым бассейнам отелей.
По ее словам, высокий туристический сезон в Таиланде традиционно начинается в конце октября — начале ноября. На этот период уже много забронированных туров.
«Летом Таиланд у челябинцев не настолько популярен, как Сочи и Турция. Таиланд востребован зимой, по моим оценкам, он даже чуть популярнее Эмиратов. Что касается сиюминутных отмен, то они на рынок туризма никак не повлияют. У нас отказов от путевок не было. Также есть „самостоятельные“ туристы, которые летят в Таиланд, поскольку там сосредоточено большое сообщество российских релокантов. Многие из такой категории отдыхающих летят к родным и друзьям», — пояснил гендиректор компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.
В структуре зимних заграничных туров Таиланд на Южном Урале занимает долю порядка 30%, чуть меньше приходится на Объединенные Арабские Эмираты.
По данным туроператоров, стоимость путевки в Таиланд сейчас составляет в среднем 100 тысяч на 8 ночей для одного взрослого человека в отель «5 звезд».
Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как отреагировали челябинские туристы на сообщения об атаке украинских дронов в Краснодарском крае.