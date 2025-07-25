Челябинские туристы не отменяют туры в Таиланд из‑за военных действий с Камбоджей

Летом в основном отдыхают на Пхукете и Краби на Малайском полуострове

Челябинские туристы не отменяют туры в Таиланд из-за военных действий с Камбоджей, поскольку летом основной поток отдыхающих сосредоточен на Пхукете и Краби, расположенных на Малайском полуострове. Это более 1200 километров от границы с Камбоджей. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, стоит ли сейчас (в сезон дождей) лететь в Таиланд или подождать открытия комфортного пляжного сезона в конце октября.

Челябинские туристы, отдыхающие в настоящее время на Пхукете, про начало военных действий узнали из интернета и по сообщениям родственников.

«Мы отдыхаем на Пхукете уже неделю. Обстановка здесь спокойная, никакой информации о происходящем в отеле нам не предоставлялось. Узнали от родственников из Челябинска, здесь по этому поводу тишина. В Камбоджу экскурсии здесь не предлагают, это далеко, если только в рамках морского круиза через залив. Но сейчас границы закрыты и никто не повезет туристов», — сообщил челябинец Евгений, отдыхающий на Пхукете.





На улицах Таиланда по-прежнему многолюдно

В настоящее время в Таиланде сезон дождей. Погода стоит пасмурная, солнце появляется, но редко. Каждый день бывают осадки в виде проливного дождя, поэтому планировать дальние экскурсии сложно.





На курорте дожди идут каждый день

На море чаще всего большие волны, из-за чего в отеле почти ежедневно вводят запрет на купание. Загорать на пляже, конечно, никто не запрещает. При этом челябинские туристы отмечают, что в отелях нет свободных мест. Даже в сезон дождей здесь очень много туристов. И большинство все равно предпочитает морской пляж теплым бассейнам отелей.





«Сейчас полетная программа туроператоров стоит на Пхукет и Краби, в принципе наши туристы туда и отправляются. Эти территории удалены от Камбоджи и от материковой части. Сейчас мы активно информируем клиентов о введенных ограничениях, обо всех нюансах, которые могут возникнуть в местах запланированного отдыха. Пока предпосылок к отказам от туров нет»,

— директор челябинской туркомпании «Гризли» Ксения Жижилева.





По ее словам, высокий туристический сезон в Таиланде традиционно начинается в конце октября — начале ноября. На этот период уже много забронированных туров.

«Летом Таиланд у челябинцев не настолько популярен, как Сочи и Турция. Таиланд востребован зимой, по моим оценкам, он даже чуть популярнее Эмиратов. Что касается сиюминутных отмен, то они на рынок туризма никак не повлияют. У нас отказов от путевок не было. Также есть „самостоятельные“ туристы, которые летят в Таиланд, поскольку там сосредоточено большое сообщество российских релокантов. Многие из такой категории отдыхающих летят к родным и друзьям», — пояснил гендиректор компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

В структуре зимних заграничных туров Таиланд на Южном Урале занимает долю порядка 30%, чуть меньше приходится на Объединенные Арабские Эмираты.

По данным туроператоров, стоимость путевки в Таиланд сейчас составляет в среднем 100 тысяч на 8 ночей для одного взрослого человека в отель «5 звезд».

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как отреагировали челябинские туристы на сообщения об атаке украинских дронов в Краснодарском крае.