Челябинские тепловые сети передали в аренду компании УСТЭК

Договор аренды начинает действовать с 1 ноября 2024 года

Поставщик тепла «УСТЭК-Челябинск» и муниципальное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» подписали договор о передаче в аренду городских теплосетей в Челябинске. Информация размещена на официальном сайте компании.

С 1 ноября «УСТЭК-Челябинск» будет отвечать за эксплуатацию сетей в зоне теплоснабжения № 01 и обеспечит теплоэнергией большую часть областного центра. В обслуживании УСТЭК находятся более 410 километров магистральных тепловых сетей. С начала деятельности компании было заменено более 34 километров тепловых сетей на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

«В 2024 году общий объем финансовых вложений в тепловые сети и источники, находящиеся в ведении компании, составит порядка 2,15 миллиарда рублей, из них 850 миллионов рублей вложено в замену 25 участков изношенных тепломагистралей общей протяженностью почти 5 километров», — уточнили в пресс-службе УСТЭК.

Принятию решения о передаче муниципальных сетей в аренду АО «УСТЭК-Челябинск» способствовала позиция губернатора Челябинской области Алексея Текслера, направленная на достижение цели по повышению качества и надежности теплоснабжения.

«Выражаем благодарность губернатору и его команде за принятие решения о консолидации тепловых сетей на базе единого оператора — Единой теплоснабжающей организации, указанное решение подробно обсуждалось и направлено на устранение имеющихся проблем в муниципальных тепловых сетях, с которыми сталкиваются многие челябинцы. Для АО „УСТЭК-Челябинск“ это и большая ответственность, и показатель доверия со стороны властей», — отмечает генеральный директор АО «УСТЭК-Челябинск» Игорь Рындин.

Тепловые сети, переходящие компании от муниципального предприятия, по данным УСТЭК, находятся в критическом состоянии. При этом ремонтные работы ограничены началом отопительного сезона. На восстановление отсутствующей теплоизоляции в 2024—2026 годах УСТЭК выделит около 200 миллионов рублей.