Челябинские школьники создали сервисного робота для ЧТЗ

С разработкой ребята вышли в полуфинал всероссийского конкурса

Команда юных робототехников из челябинской школы № 84 создала проект сервисного робота для Челябинского тракторного завода. Разработка помогла им пройти в полуфинал Всероссийского конкурса «Инженерные кадры», рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»).

Ученики начальных классов школы № 84 приняли участие в экскурсии по заводу. Увидев современные станки, школьники загорелись идеей собрать собственного робота, который помог бы настоящим рабочим. Они обратились к руководству завода с просьбой показать, как устроено производство дизельных двигателей.





После повторного визита на предприятие ребята из команды «Робоинженеры Уралтрака» взялись за конкретную задачу: автоматизировать обработку важной части двигателя — шпильки. Их робот должен был аккуратно загружать детали с конвейера на шлифовальный станок и так же аккуратно их возвращать.

Настоящие инженеры завода не остались в стороне. Они подсказали школьникам, как улучшить конструкцию: добавить направляющую для точного позиционирования детали, укрепить механизм загрузки и использовать магнит для одновременной выгрузки нескольких шпилек. Совместная работа над реальной производственной задачей увлекла всех.

«Специалисты дали школьникам подсказки, которые помогли адаптировать их робота к реальным запросам цеха. Я уверен, что это и привело команду к победе на региональном этапе», — отметил директор по персоналу «ЧТЗ-Уралтрак» Николай Яковлев.





13 января проект победил в региональном отборе. Теперь команда готовится к всероссийскому полуфиналу.

С начала 2025 года ЧТЗ посетили уже более 1500 человек, а интерес к экскурсиям по обновленному маршруту «Танкоград» вырос на 50%.