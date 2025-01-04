Челябинские селлеры могут повысить цены на товары на маркетплейсах

Продавцы на «упрощенке» с 1 января 2025 года обязаны платить НДС

С 1 января 2025 года селлеры, находящиеся на упрощенной системе налогооблажения, с доходом свыше 60 миллионов рублей (за 2024 год) обязаны будут платить НДС. В результате итоговый ценник товаров может вырасти в среднем на 10%.

«С 2025 года организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками налога на добавленную стоимость. Освобождение от НДС не действует при ввозе товаров в РФ», — говорится на сайте Федеральной налоговой службы.

Необходимость уплаты НДС может повлиять на экономику продаж селлеров. Удорожание в основном коснется товаров, поставляемых из Китая, поскольку их как раз представлено большинство на торговых площадках.