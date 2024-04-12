Челябинские работодатели представили 9 тысяч вакансий на Всероссийской ярмарке

Требуются на работу инженеры, учителя, врачи

В Челябинске сегодня, 12 апреля, прошел региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». 69 работодателей региона представили более 9 тысяч вакансий. В офлайн-формате на ярмарке было представлено 30 ведущих предприятий, в числе которых крупные промышленные заводы, медцентры, компании пищевой индустрии. За каждым работодателем был закреплен отдельный стол для удобства соискателей.





В числе самых востребованных профессий в регионе оказались рабочие специальности, инженеры, учителя и врачи.

«Треть действующих вакансий на сайте „Работа России“ — это производственная сфера. Наибольший кадровый спрос наблюдается в производстве, системе образования и здравоохранения региона. В Челябинске насчитывается порядка 19 тысяч вакансий в производственной сфере», — уточнил начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов.

На ярмарке собралось несколько сотен выпускников техникумов и вузов, некоторые из них заканчивают обучение только в следующем году, но уже сейчас заинтересованы в сотрудничестве с работодателем. За молодые кадры в этом году на рынке труда развернулась настоящая борьба.





Самые высокооплачиваемые вакансии для удобства посетителей выставки разместили на информационных стендах. Так, в Группу компаний «Южуралзолото» требуется главный инженер с зарплатой 190 тысяч рублей в месяц. На челябинском заводе «Трубодеталь» ищут слесаря с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц, а на птицефабрике в Нагайбакском районе — ветеринара, которому готовы платить 96 тысяч рублей. На работу в торговую сеть «Вкусно — и точка» примут работников кухни с зарплатой чуть более 22 тысяч рублей, но с перспективой роста. Для наглядности распечатки с вакансиями украсили стенды при входе в помещение.





По уровню зарплат по дефицитным профессиям заметно, что работодатели сегодня готовы хорошо платить тем, кто востребован на рынке труда. На Южном Урале по итогам 2023 года средняя начисленная зарплата выросла на 16,2%, в первом квартале этого года — еще на 8%.





На предприятиях оборонного комплекса средний уровень зарплаты производственного персонала составляет 90 тысяч рублей и выше. Вслед за «оборонкой» поднимают зарплаты и в других отраслях.

«Основная потребность на «ЧТЗ-Уралтрак» в производственном персонале: широко востребованы рабочие направления — операторы станков с ЧПУ, токари, фрезеровщики, станочники широкого профиля. Наше преимущество в том, что на дефицитные специальности мы обучаем на заводе с нуля», — рассказала начальник отдела обучения персонала «ЧТЗ-Уралтрак» Виктория Барсукова.





На промышленные предприятия региона, реализующие гособоронзаказ, приезжают трудиться из Башкирии, регионов Центральной России и даже северных регионов, где уровень доходов выше общероссийского. Среди бюджетных специальностей востребованы учителя и врачи.





На Всероссийской ярмарке челябинских студентов научили писать резюме, школьники старших классов прошли профтестирование. Для жен, матерей участников СВО провели мастер-класс «Роль мамы в карьерной траектории ребенка».