Челябинские птицефабрики в 2024 году увеличат выпуск яиц до 1,7 миллиарда штук

На предприятиях завершили реконструкцию производственных мощностей

Челябинские птицефабрики в 2024 году в результате модернизации производств увеличат выпуск яиц до 1 миллиарда 651 миллиона штук (+1,1%), сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

«Небольшое отставание в производстве объясняется как раз реконструкцией части устаревших мощностей на местных птицефабриках. О дефиците продукции речи не идет. Наоборот, регион профицитный по яйцу, то есть местные птицефабрики производят гораздо больше рекомендуемой нормы потребления для населения. Более того, 40% яичной продукции, производимой с профицитом, вывозится в другие регионы», — пояснили информагентству в ведомстве.

По итогам 10 месяцев 2023 года регион занимает 4-е место среди субъектов России по производству куриных яиц. Объемы ввоза куриных яиц незначительные — примерно 16% всего рынка. В основном завозят яйцо из Свердловской и Тюменской областей.

Ранее представители челябинских птицефабрик сообщали о росте себестоимости производства яиц в связи с увеличением затрат и ростом курса доллара.

Биржевые котировки тоже влияют на работу инкубатора: из-за роста доллара растут расходы производителей на ремонт и обслуживание оборудования, которое на 80% импортное. Доллар влияет на цены ветеринарных препаратов и витаминных комплексов, 50% которых продолжают завозить из-за рубежа. Прошедшие вспышки вирусных заболеваний птицы также увеличили расход медикаментов и траты на них.

В Минсельхозе России отмечают рост объемов потребления яиц. По статистическим данным, потребление в стране выросло более чем на 1,8 миллиарда штук.

«С крупнейшими производителями мяса птицы и яиц достигнута договоренность об оперативном наращивании объемов производства. В следующем году мы ожидаем, что производство вырастет на 550 миллионов штук. Также мы договорились с партнерами по ЕАЭС о беспошлинном ввозе 1,2 миллиарда штук яйца», — сообщила «РИА Новости» вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, рынок более чем полностью обеспечен яйцом. Схлынет предновогодняя волна, и цены на яйцо стабилизируются.