Челябинские промышленники предложили освобождать от армии сотрудников оборонных предприятий

Это поможет решить проблему с нехваткой кадров

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области планирует обратиться через СПП России в Минобороны. Южноуральские промышленники планируют предложить на федеральном уровне освобождение от службы в армии молодых сотрудников оборонных предприятий. Предполагается, что срок работы в ОПК будет засчитываться как альтернативная служба.

Как сообщил на заседании правления регионального СПП вице-президент союза Семен Мительман, инициатива поможет решить проблему нехватки кадров на промышленных предприятий. По его словам, инициатива получила поддержку многих руководителей, и «давно обсуждается в кулуарах».

«Мы обратимся в Минобороны с инициативой о том, чтобы засчитывать срок работы на оборонных предприятиях как альтернативную службу в армии. Это поможет решить проблему с нехваткой кадров на заводах. У нас 60% предприятий выполняют гособоронзаказ», — заявил Семен Мительман.