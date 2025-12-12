Челябинские промышленники обсудили индексацию зарплат трудовым коллективам

На повестке СПП региона — реализация трехстороннего соглашения на 2024—2026 годы

Сегодня, 12 декабря, на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) речь шла об индексации заработных плат представителям трудовых коллективов. Данное требование закреплено в Региональном трехстороннем соглашении на 2024—2026 годы.

В начале заседания первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров отметил, что в этом году промышленность региона показала лучшие результаты за последние несколько лет. Хорошая динамика прослеживается в части роста зарплат: так, средняя начисленная зарплата в регионе выросла с начала года на 13%, реальная (с учетом инфляции) — на 3,6%.

Трехстороннее соглашение предусматривает индексацию заработной платы работников выше индекса потребительских цен.

«Промышленникам необходимо приложить все необходимые усилия для продолжения практики ежегодной индексации заработных плат и поиска необходимых ресурсов для реализации трехстороннего соглашения», — считает Станислав Мошаров.

В своем выступлении председатель региональной Федерации профсоюзов Олег Екимов отметил, что на 1 октября 2025 года уровень средней заработной платы на Южном Урале превысил 79 тысяч рублей, что на 12% выше, чем в 2024 году. Он подчеркнул, что на «Магнитогорском металлургическом комбинате», «Челябинском металлургическом комбинате», автозаводе «Урал», «Челябинском тракторном заводе» руководство особое внимание уделяет росту доходов работников.

«С 1 января 2004 года действие Регионального трехстороннего соглашения распространяется на всех работодателей Челябинской области. В этой ситуации считаем необходимым наладить надежный контроль за его реализацией, и этот контроль должен быть системным, через трехсторонние комиссии, профсоюзный мониторинг и объединения работодателей», — уточнил Олег Екимов.





По словам вице-президента СПП региона Семена Мительмана, в настоящее время возникает серьезная задача перед предприятиями региона по поиску баланса между сохранением коллектива, индексацией зарплат и экономической жизнеспособностью. Из-за высокой ключевой ставки Центробанка промышленные предприятия вынуждены сокращать свои инвестиционные программы и искать способы снижения затрат.

«Работодатели региона нацелены на сохранение коллективов, потому что самая главная ценность на предприятиях — это человек. В периоды дефицита кадров на рынке труда шла борьба за специалистов, за рабочих. Все мы помним, как приходилось долго уговаривать нужных работников, и сегодня кадры — это абсолютный приоритет в развитии любого бизнеса», — убежден первый вице-президент СПП Челябинской области Павел Шиляев.

Особое внимание участники заседания СПП также уделили трудоустройству и социальной поддержке участников СВО и членов их семей.