Челябинские производители планируют выпускать печенье и курицу халяль для ОАЭ

Идут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты

Компания «Равис» и кондитерская фабрика «Триумф» планируют расширить ассортимент продукции халяль и организовать поставки в страны Ближнего Востока и Средней Азии. В пресс-службе Минсельхоза Челябинской области рассказали о строгости соблюдения стандарта халяль на производстве и образе жизни «Halal lifestyle».

Представители духовного управления мусульман Республики Татарстан провели свой аудит в Челябинской области. Они сравнивают рецепты и технологии производства продукции. Компании «Равис» вручили сертификат соответствия. Это первое предприятие на Южном Урале, получившее от комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан сертификат на выпуск продукции халяль в 2007 году.

Для получения такого сертификата необходимо соблюдать высокие требования к технологическому процессу. Например, убой птицы могут проводить только мужчины-мусульмане старше 18 лет вручную. Они используют специальные ножи, которые не соприкасаются с другими видами мяса. Мясо халяль не должно соприкасаться с другими видами мяса, поэтому на у «Рависа» под него выделена отдельная технологичная линия. Используется отдельное оборудование, отдельная тара, отдельная маркировка.

«К этой продукции особое отношение. На неё есть запросы со стороны стран Ближнего Востока, постоянный спрос есть в странах Средней Азии. Мы уже поставляем её в Казахстан, Татарстан, сейчас идут переговоры о поставках в Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Сегодня мы выпускаем 60 тысяч тонн мяса птицы в год, около 10% всей продукции — это доля продукции халяль», — говорит директор по финансам ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» Андрей Ишмаметьев.

Челябинская кондитерская фабрика «Триумф» также сегодня прошла халяль-аудит. Фабрика выпускает 28 наименований продукции под маркой «Халяль». Здесь ингредиенты животного происхождения (жиры, яйца, красители) должны иметь сертификаты «Халяль». Кондитерские изделия халяль: мафины, кексы, печенье — также планируют поставлять в Среднюю Азию и на Ближний Восток.

«Сегодня практически все крупные бренды предпочитают иметь в своей линейке продукцию халяль, так как она помогает расширять географию продаж. А вместе с брендом развивается и стиль жизни „Halal lifestyle“, причём не только в странах с коренным мусульманским населением. В Корее, например, он вызывает интерес, потому что в страну приезжает множество туристов-мусульман, и это также может быть отправной точкой для увеличения производства продуктов питания халяль», — отметили в Минсельхозе области.