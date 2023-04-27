Челябинские предприятия заключили экспортные сделки на «Иннопроме» в Ташкенте

Проведено более 30 деловых переговоров с компаниями из Узбекистана

Челябинские предприятия вышли на экспортные сделки и долгосрочные контракты с компаниями Узбекистана по поставкам промышленной продукции в ходе участия в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия». Проведено более 30 деловых встреч и В2В-переговоров, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Официальная делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком приняла участие в пленарной сессии «Международные промышленные проекты в Центральной Азии: конкурентные преимущества на фоне новых вызовов» и других важных мероприятиях выставки.

«Региональные процессы экономической кооперации демонстрируют весьма высокую динамику. В этом плане показательны темпы развития взаимодействия между странами — организаторами выставки — Россией и Узбекистаном: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос более чем на четверть», — говорится в приветственном слове президента России Владимира Путина к участникам международной выставки.

Челябинская область — один из лидеров среди регионов России по внешнеторговому сотрудничеству с Узбекистаном. В первую очередь Южный Урал экспортирует в республику черные металлы и изделия из них, а закупает в основном цинк, пищевую и химическую продукцию. Например, в 2022 году поставки Магнитогорского металлургического комбината в страны Центральной Азии, в том числе на рынок Узбекистана, составили почти 80% от общего объема продаж компании в страны СНГ.

С августа 2022 года в Ташкенте действует выставочный павильон Челябинской области. В марте этого года здесь прошла церемония запуска уже второго потока экспонентов.

О перспективах развития экспортных поставок и комплексных мерах господдержки челябинских промпредприятий участникам выставки в своем докладе сообщил вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. Презентовав потенциал Челябинской области как современного промышленного региона, он подчеркнул, что, хотя ведущей отраслью южноуральского промышленного комплекса, безусловно, является металлургия, областное правительство уделяет серьезное внимание и развитию других направлений. Приоритетная роль при этом отводится мерам поддержки нефтегазового машиностроения. Регион входит в топ-5 поставщиков продукции для «Газпрома».

«Глава нашего региона Алексей Текслер обозначил поддержку проектов южноуральских предприятий, ориентированных в том числе на усиление их экспортного потенциала, как одну из приоритетных задач, стоящих сегодня перед региональными властями. Поэтому интерес, которым на этой международной выставке пользуется качественная, а зачастую и просто уникальная продукция наших компаний, особенно ценен. Для Челябинской области Узбекистан — очень важный внешнеэкономический партнер, причем основные экспортеры области в эту республику именно промышленные предприятия», — подвел первые итоги работы на выставке «Иннопром. Центральная Азия» глава челябинской делегации Егор Ковальчук.

По его словам, в этом году производственные возможности на «Иннопроме» презентовали более 20 южноуральских компаний, которым удалось выйти на серьезные экспортные контракты в результате переговоров с бизнес-партнерами из Узбекистана.