Челябинские предприятия отправят канцелярию школьникам ЛНР

Школьные принадлежности закупят на вырученные с субботников по сбору металлолома деньги

Челябинские предприятия провели субботники по сбору металлолома. Как сообщили в региональном правительстве, на вырученные от его реализации средства приобретут школьные принадлежности и инвентарь для учебных заведений Луганской Народной Республики.

В общей для предприятий АО «Концерн „Уралвагонзавод“» акции участвовали АО НПО «Электромашина» и ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн „Уралвагонзавод“» входят в Госкорпорацию Ростех).

Бригады в течение нескольких дней собирали металлолом на территории своих предприятий. По словам технического директора АО НПО «Электромашина» Павла Романова, таким образом «железу дали новую жизнь».



«Челябинские тракторостроители проявили отзывчивость и вместе с коллегами из других предприятий вышли на субботник, чтобы помочь жителям ЛНР. Ранее наш завод принимал участие в сборе гуманитарной помощи. Хочу особенно отметить, что тракторостроители участвуют в этих мероприятиях по зову сердца, искреннее стремясь поддержать людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации», — сказал заместитель генерального директора по персоналу Николай Яковлев.



Акция завершится отправкой приобретенных школьных принадлежностей в учебные заведения республики.