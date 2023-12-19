Челябинские предприниматели заработали 2 млн рублей на выставке «Ладья» в Москве

Стенд региона занял второе место

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В Москве завершилась выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья». За пять выставочных дней предприниматели региона, участвовавшие в выставке, заработали почти два миллиона рублей. Стенд Челябинской области стал призером ярмарки и занял почетное второе место. Участие организовал центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономического развития Челябинской области.

Посетить выставку можно было с 13 по 17 декабря в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Участие в мероприятии приняли мастера и ремесленники из 70 регионов страны. Челябинскую область представили предприниматели и самозанятые, занимающиеся изготовлением украшений из натуральных камней, посуды из дерева, натуральной косметики, одежды из натуральных материалов. Разработкой дизайна стенда занималась команда центра «Мой бизнес». По итогам выставки Челябинской области присудили почетное второе место в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

«За пять выставочных дней наши предприниматели вместе заработали порядка двух миллионов рублей. Это отличный результат. Знаем, что у многих был настолько высокий спрос на продукцию, что приходилось в буквальном смысле на месте изготавливать новые изделия»,— прокомментировала контент-директор центра «Мой бизнес» Ольга Третьякова.

Участие в выставке стало возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом РФ. Предпринимателям покрыли расходы на представление своей продукции на стенде Челябинской области. Одной из участниц стала Екатерина Шарова. В этом году она победила в региональном этапе конкурса «Мама-предприниматель» и теперь активно развивает свой бренд экокосметики «Уральское разнотравье».

«Рада, что выпала возможность принять участие в выставке „Ладья“. Люди выражали живой интерес к нашему стенду, активно покупали нашу продукцию. Это очень заряжает и мотивирует развивать свое дело дальше и так же принимать участие в других подобных мероприятиях»,— отметила Екатерина Шарова.

«Ладья» — единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Мероприятие проводится ассоциацией «Народные художественные промыслы России» в целях поддержки отечественных производителей, совершенствования художественного уровня и мастерства, повышения квалификации специалистов отрасли, популяризации народного искусства. Наряду с организациями традиционных промыслов в выставке принимают участие творческие объединения, индивидуально работающие мастера и ремесленники из большинства регионов России.

Соорганизаторы выставки — АО «Экспоцентр» и ООГО «Российский фонд культуры». Выставка организуется при поддержке министерства экономического развития РФ, министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Рекламодатель — Фонд развития предпринимательства Челябинской области — Центр «Мой бизнес».