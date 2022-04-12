Челябинские предприниматели регистрируются в inSales для торговли на интернет-площадках

Платформа доступна более чем 50 тыс. клиентов Сбербанка в Челябинске

Первые челябинские предприниматели зарегистрировались на платформе inSales, входящей в экосистему Сбера. Этот сервис позволяет управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях. В личном кабинете платформы предприятия малого бизнеса имеют все необходимые инструменты по сопровождению продаж, а при необходимости могут создать и собственный интернет-магазин.

В настоящее время платформа inSales доступна более чем 50 тыс. клиентов Челябинского отделения Сбербанка. Она берет на себя все технические задачи: разработку и развитие системы управления магазином, интеграцию новых способов доставки и продвижения, хостинг, масштабирование нагрузки, администрирование.

«Мы помогаем предпринимателям легко и без дополнительных расходов запускать онлайн-продажи товаров одновременно на нескольких площадках. Сбер предложил малому бизнесу бесплатную систему управления торговлей на ключевых российских маркетплейсах, среди которых и СберМегаМаркет», — рассказывает управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Бесплатный тариф доступен для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на одном из маркетплейсов или в соцсетях, но желающих выйти на новые торговые площадки. Размещение информации о товарах всего в несколько кликов сразу на нескольких маркетплейсах, соцсетях и досках объявлений значительно повысит скорость масштабирования бизнеса и снизит затраты на управление каналами продаж.

Дополнительно в рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.