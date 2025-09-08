Челябинские предприниматели привлекли 1,8 млрд рублей кредитов с господдержкой

Средства пойдут на проекты малого и среднего предпринимательства

Челябинские предприниматели привлекли 1,8 миллиарда рублей кредитных средств с помощью проекта «Мой бизнес» с начала 2025 года. Все средства пойдут на реализацию проектов малого и среднего предпринимательства и помогут его дальнейшему развитию. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Алексей Текслер.

«Мера поддержки реализуется в рамках нового национального проекта „Эффективная и конкурентная экономика“. Предусмотрены и другие меры поддержки: льготные займы и микрозаймы, инжиниринговые, имущественные, образовательные и консультационные услуги», — отметил глава региона.

Напомним, губернатор и глава Минпромторга России Антон Алиханов провели встречу с представителями бизнеса Челябинской области. На ней обсудили меры поддержки и потребности промышленных предприятий, которые заметно увеличились в регионе.