Челябинские предприниматели поддержали идею создания единого Фонда страхования

Реформа сократит объемы отчетности бизнеса перед социальными ведомствами

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования, который объединит полномочия сразу нескольких социальных ведомств. Он должен начать работать с 1 января 2023 года.

Минтруда РФ поручено до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов, по сути, единого платежа.

«Идея слияния фондов обсуждалась в течение десяти лет, но сейчас появился фундамент для ее реализации — концепция цифровой трансформации социальной сферы, которая должна реализоваться до 2025 года. Однако сейчас сложно спрогнозировать, как будет работать новая система и какие плюсы или минусы мы увидим. На первый взгляд, для работодателей будет удобнее работать с одним фондом, а не с двумя, как сейчас», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

По его словам, сроки сдачи отчетности в Пенсионный фонд России и Фонд соцстрахования разные, реквизиты — тоже. В случае нарушений санкции приходят от двух организаций (штрафы и пени). Если фонд будет один, то и размеры штрафов сократятся — они будут из одной структуры. Подавать работодателям отчетность за сотрудников в одно ведомство, конечно, удобнее, чем в два, убежден Гончаров.

«Что касается тарифов, то какая в итоге сложится система и повлечет ли это существенную нагрузку на бизнес, сказать сложно. Сейчас тарифы зависят от размера бизнеса — крупный платит больше, а малый и средний пользуется льготами — 15% от фонда оплаты труда. Насколько я знаю, такая система сохранится и в будущем», — говорит он.

Реформа социальных ведомств инициирована в рамках проекта по созданию в России социального казначейства. В его основе цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы, что позволит упростить порядок перечисления социальных выплат, для бизнеса — ведение отчетности.

«Предпринимательское сообщество надеется, что создание единого Фонда существенно упростит процедуру отчетности бизнеса в социальные фонды, что уменьшит нагрузку на бизнес в плане отчетности. Как следствие, уменьшится число ошибок в отчетах, а значит, сократятся объемы административных взысканий. Уровень нагрузки на бизнес в плане отчетности соцфондам не менялся кардинально на протяжении последних лет, что вынуждало предпринимателей увеличивать штат бухгалтеров, а значит, и расходы бизнеса», — говорит заместитель председателя Челябинского регионального отделения «Опоры России» Алексей Ларин.

По его словам, реформа позволит унифицировать процесс перечисления соцвыплат путем создания единой цифровой системы.

«Думаю, масштабный перенос данных соцфондов в цифровую плоскость и создание единого информационного ресурса пойдет только на благо», — говорит он.

В Челябинской области с этого года часть выплат из регионального Минсоца уже перешла в ведение ПФР. Среди них пособия по пяти группам граждан: семьи с детьми, военные и их семьи, граждане, подвергшиеся радиации, реабилитированные жертвы политических репрессий, граждане с инвалидностью, имеющие транспорт.

«Для населения вижу одни плюсы — социальные выплаты будут назначаться по одному заявлению, не нужно будет собирать каждый раз новый пакет документов для назначения пособия в соцзащиту или ПФР, что очень удобно. Частичная передача некоторых пособий на уровень Пенсионного фонда России уже доказала свою эффективность. Для бизнеса тоже много положительного в этой реформе: появятся единые сроки отчетности, да и сами формы отчетов станут гораздо проще»,— говорит доцент кафедры экономики Уральского филиала Финансового университета при правительстве РФ Надежда Калмакова.

С другой стороны, по ее словам, неминуемо произойдет «ломка» консервативной системы социального страхования, которая просуществовала в стране долгие годы. Люди к ней привыкли, поэтому сиюминутная замена ее вряд ли возможна: передача полномочий и функций будет осуществляться поэтапно. И этот процесс уже ведется.