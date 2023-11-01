Челябинские компании могут получить 12 млн рублей за инновационный проект

В регионе стартовал конкурс «Бизнес‑Старт»

Инновационные предприятия Челябинской области пригласили принять участие в конкурсе «Бизнес-Старт». Компании-победители могут получить грант в размере до 12 млн рублей, сообщили в региональном правительстве.



Речь идет о проектах, которые предусматривают создание, расширение или модернизацию производства, необходимого для серийного выпуска инновационной продукции, а также ее коммерциализацию.

Особое внимание уделят проектам, которые направлены на коммерциализацию импортозамещающих технологий, замещают зарубежные комплектующие, а также замещают технологические цепочки и средства производства.

«Мы приглашаем малые инновационные предприятия Челябинской области принять участие в этом конкурсе. Для многих это отличная возможность реализовать новый проект и вывести его на рынок, тем более сегодня наблюдается высокий спрос на импортозамещающую продукцию. Важно отметить, что в текущем конкурсе могут принять участие в том числе предприятия, не получавшие до этого финансирование по программе „Старт“, ранее данное требование было обязательным условием», — сказал региональный представитель Фонда содействия инновациям, руководитель Центра инжиниринга и сертификации центра «Мой бизнес» Леонид Исенко.

Заявки принимают до 20 ноября этого года.