Челябинские клиенты Mouzenidis Travel смогут вернуть деньги после ликвидации компании

Крупнейший туроператор на рынке Греции объявил о закрытии

Туроператор Mouzenidis Travel, представляющий в России греческий холдинг Mouzenidis Group, объявил о закрытии. Компания в официальном заявлении признала, что не может выполнить свои обязательства перед туристами и партнерами. По словам руководителя Ассоциации туроператоров Челябинской области Людмилы Мосиной, на Южном Урале 80% туристов, которые покупали путевки в Грецию, пользовались услугами Mouzenidis Travel. После ликвидации компании люди смогут вернуть деньги за купленные туры.

«Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. Из-за целого ряда внешних обстоятельств — проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекции, отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 — нам не удалось найти другого решения. У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel», — говорится в официальном сообщении Mouzenidis Travel.

По словам Людмилы Мосиной, действующая лицензия у Mouzenidis Travel истекает уже в ноябре. Ростуризм исключил компанию из реестра туроператоров. Теперь будет составлен реестр клиентов, и людям начнут возвращать деньги. В первую очередь это будут средства страховой компании. Финансовая ответственность пяти компаний, которые работали в России под брендом Mouzenidis Travel, суммарно застрахована на 80,5 млн рублей в СК «Т. И. Т».

«Деньги людям начнут возвращать из средств страховой компании и фонда персональной ответственности, который есть у любого туроператора, который находится в реестре Ростуризма. Суммы выплат зависят от количества туристов, которые претендуют на возврат средств», — отмечает Людмила Мосина.

По данным Ростуризма, около 27 тыс. россиян заплатили греческому туроператору около 18 млн евро. Туроператор Mouzenidis Travel Greece в июне прекратил работу.