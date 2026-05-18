Челябинские картофелеводы и овощеводы получат 20 миллионов рублей господдержки

Субсидии помогут аграриям возместить затраты на топливо, семена и средства защиты растений

На Южном Урале стартовал отбор получателей целевых субсидий для картофелеводческих и овощеводческих хозяйств. Общая сумма финансирования — 20 миллионов рублей, сообщает портал «ФедералПресс».

Несвязанная поддержка в растениеводстве позволяет аграриям компенсировать расходы на выращивание картофеля и овощей. Деньги можно направить на приобретение дизельного топлива, запасных частей для техники, пестицидов, агрохимикатов, семян, а также на анализ посевных качеств и апробацию семян картофеля.

«Несвязанная поддержка — действенный инструмент государственного регулирования в отрасли растениеводства. Субсидии позволяют аграриям возместить затраты на подготовку к посевной кампании, на топливо, семена и средства защиты растений. Рассчитываем, что это поможет нашим картофелеводам и овощеводам увеличить объемы производства и обеспечить жителей области качественной местной продукцией», — пояснила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования Анна Кожевина.

Прием заявок от потенциальных получателей завершится 31 мая. Участниками отбора могут быть только крупные сельхозтоваропроизводители — организации и индивидуальные предприниматели, соответствующие критериям. Победителей назовут во второй половине июня.