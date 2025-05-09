Челябинские флористы продали в День Победы больше цветов, чем 8 Марта

Покупали в основном гвоздики российского производства

Челябинские флористы продали в День Победы больше цветов, чем на 8 Марта. По их словам, в основном челябинцы покупали ярко красные гвоздики и сразу большими букетами. Выбор покупателей был на стороне отечественного цветка, как более свежего и недорогого.

«В этом году спрос к 9 Мая на цветы очень высокий. Поступает больше заказов, чем на Международный женский день. Покупают и мужчины, и женщины. Многие делают заказ сразу на большой коллектив», — рассказали в Megaflowers.

Цветочные бутики федеральной сети установили к 80-летию Великой Победы акцию, реализуя гвоздики по цене 100 рублей за штуку. Это на 30-40 рублей дешевле, чем обычно.

«Основной объем на рынке — гвоздики российского производства, но есть и импортные, которые завозят в регион преимущественно из Китая. Алая гвоздика — это символ Великой Победы, поэтом спрос растущий именно в мае», — пояснила владелица цветочного бутика в Челябинске Ксения Рубан.

В Челябинске флористы продали к 9 Мая несколько тысяч красных гвоздик.