Челябинские фитнес-центры заморозят абонементы в нерабочие дни

Бизнес готов идти навстречу клиентам для сохранения трафика во время работы по QR-кодам

В Челябинской области из-за пандемии коронавируса региональный оперштаб утвердил ряд ограничений для парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров. С 30 октября по 7 ноября попасть туда можно будет только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или наличие антител. При этом осенний сезон для фитнес-центров традиционно считается временем высоких продаж, и предприятия надеются не упустить прибыль.

«Мы следим за соблюдением дистанции, для этого установлен контроль со стороны дежурного тренера и убрана часть тренажеров из залов. Работает обеззараживающее оборудование, усилена работа вентиляции: воздух в помещениях фитнес-центра обновляется несколько раз в час, 90% сотрудников вакцинировано. Сегодня фитнес-центры гораздо безопаснее любого офиса или общественного транспорта», — говорит директор челябинского фитнес-центра «Колизей» Семен Подпятников.

По его словам, в осенний сезон поток посетителей обычно увеличивается в 1,5—2 раза, поскольку часть людей стремится прийти в форму перед новогодними праздниками, кто-то с похолоданием спешит перенести тренировки в зал. В связи с обязательным наличием QR-кодов для посещения тренажерных залов, часть постоянных посетителей, которые не имеют прививки, задумаются о вакцинации.

«Мы готовы в индивидуальном порядке обсуждать с посетителями действие клубной карты, в которой традиционно предусмотрена двухмесячная заморозка абонемента на случай болезни или отпуска. Но даже если этот лимит исчерпан, мы готовы дополнительно продлить абонемент без доплаты со стороны клиента, чтобы он мог сделать прививку и продолжить посещать наш фитнес-центр в обычном режиме», — говорит Семен Подпятников.

В условиях ограничений для посещения фитнес-центров получил развитие рынок онлайн-тренировок, когда известные челябинские спортсмены организуют занятия с трансляциями в соцсетях. Также продают видеокурсы для самостоятельных тренировок.

«Это новый тренд в фитнесе, который получил импульс развития еще в 2020 году, во время локдауна в первую волну коронавируса, но сегодня он продолжает оставаться популярным. Я провожу онлайн-занятия с постоянными клиентами, это могут быть и групповые тренировки с максимально простым оснащением — гантели, резинки, коврики для йоги. Кстати, 90% таких тренировок выбирают женщины», — говорит фитнес-тренер Марианна Богатова.

Однако не все представители спорта считают удаленный формат эффективным, поскольку выбор тренажеров в этом случае минимален: далеко не у всех дома есть необходимое снаряжение, а для разминки и простых упражнений индивидуальный тренер не нужен — достаточно самоконтроля и умения организовать себя.

«Онлайн-тренировки — это пустая трата времени и денег, поскольку нужно специальное оборудование и живое общение с тренером. Я приверженец старой школы спорта, когда для эффективных занятий спортом нужен прямой контакт с тренером. Сегодня фитнес-центры переживают непростые времена: многие из них закрылись в пандемию, мы тоже приостановили работу нашего тренажерного зала, поскольку нынешние доходы не могут покрыть даже аренды помещения», — говорит президент федерации «Уралстронг — силачи Руси» Дмитрий Кононец.

По последним данным Челябинскстата, в январе — августе 2021 года оборот организаций в области спорта, культуры, досуга и развлечений достиг 3 млрд рублей, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года.