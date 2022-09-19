Челябинские фитнес‑клубы столкнулись с проблемой поставок оборудования

В то же время число челябинцев, желающих заниматься спортом, не уменьшилось

В этом году челябинские фитнес-клубы столкнулись с новой проблемой. Если в прошлом году им пришлось адаптироваться к мерам, принятым для борьбы с коронавирусной инфекцией, то в этом — искать оборудование для занятий спортом. Из-за антироссийских санкций бизнесу стало сложнее закупить нужные тренажеры. О том, как живет рынок фитнес-индустрии, читайте в нашем материале.



Как рассказал директор фитнес-клуба «Колизей» Семен Подпятников, на работе спортзала сказались санкции. В частности, повысились цены на продаваемую для посетителей продукцию, а также стало сложнее закупать необходимое оборудование.

«Начиная с базовых вещей — батончиков и спортивного питания, которые стали гораздо дороже. Есть проблемы с оборудованием. Те бренды, к которым мы привыкли, сложно сейчас достать. Уже несколько месяцев нет поставщиков. Понятно, что мы ищем альтернативу. Мы оборудование в течение многих лет выбирали по качеству — знаем, сколько будет служить, что оно удобное. Сейчас это все заново предстоит — выбирать из доступного», — рассказал Семен Подпятников.

По его словам, клубу приходится заказывать мелкосерийное производство своих расходников. А также искать детали, которые компании поставляют из старых запасов.

«В сторону Китая смотреть можно, но это рулетка: подойдет — не подойдет. Никто гарантию дать не может», — пояснил директор клуба.

Отвечая на вопрос о повышении цен, Семен Подпятников озвучил, что клуб стоимость на клубные карты и абонементы не повышал и пока не планирует.

Управляющий клубом Alex Fitness Евгений Бурмакин в разговоре с корреспондентом информагентства «Первое областное» сообщил, что сейчас логистика более-менее наладилась. Исключение — итальянское оборудование Technogym.

«Появляются небольшие эксплуатационные проблемы оборудования. Но большая часть контрагентов адаптировалась к ситуации. Да, мы получаем обслуживание за несколько большие деньги. Да, это требует больше наших компетенций в рамках того, чтобы оптимально обслуживать. Расходная часть тоже увеличивается», — перечислил сложности, с которым столкнулся клуб, Евгений Бурмакин.

По словам управляющего, на рынке все-таки остались привычные для фитнес-индустрии продавцы. Он привел в пример компанию «МФитнес», у которой на складах есть большая часть необходимого оборудования.

Несмотря на экономическую ситуацию, сейчас продолжают открываться новые фитнес-клубы и реконструироваться те, которые присутствуют на рынке несколько лет.

«Они все равно находят оборудование. Это дороже, и увеличивается срок окупаемости. Но нет ничего невозможного. Просто измененные условия, которые скажутся не совсем позитивно на ценниках», — сказал Евгений Бурмакин.

В то же время ситуация не сказалась на посещаемости клубов. В Alex Fitness приток клиентов начался с середины августа и усиливается с каждой неделей. В «Колизее» традиционно ждут в конце сентября — начале октября.

Добавим, что в обоих клубах действует программа получения налогового вычета за занятия спортом. На нее идет активный спрос со стороны челябинцев.

«Считаю, что это отличная инициатива со стороны государства — помогает продвигать спорт и здоровье в массы», — отметил директор «Колизея» Семен Подпятников.