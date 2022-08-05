Челябинские электрогенераторы заменят американские на объектах «Газпрома»

Новое устройство по показателям превосходит иностранный аналог

Челябинское СКБ «Турбина» вместе с Озерским заводом электроустановок заменят американские генераторы для нефтегазовой отрасли, металлургии, добывающей промышленности и других сфер. Испытания устройства энергоснабжения с газотурбинным агрегатом уже идут, сообщили медиахолдингу «Первый областной» авторы проекта. После тестирования устройства новая разработка попадет в реестр одобренных поставок «Газпрома», по заказу которого и создали агрегат для энергоснабжения нефтегазовых объектов.

«Потребность в подобного рода технологиях в рамках импортозамещения и реализуемых инвестпроектов наших заказчиков заставляет искать эффективные решения. Коллеги из „Турбины“ самостоятельно проделали значительную часть работы, провели испытания, получили удостоверяющие документы. Благодаря этому мы можем выходить с комплексным продуктом», — поясняет директор Озерского завода энергоустановок Артемий Левин.

Одно из преимуществ генератора — его работа без вмешательства человека в срок до полугода. Кроме того, управление у него дистанционное. Все это позволит использовать новинку в первую очередь в районах Крайнего Севера, где сложности с электричеством.

«Когда мы закончим испытания, место установки и работы будет определять заказчик, исходя из своих потребностей и инвестпрограммы. Наверняка это будет территория Крайнего Севера, где крайне сложные климатические и эксплуатационные условия. На самом деле круг заказчиков не ограничен одной отраслью, он в первую очередь определяется территорией и задачами заказчика. Мы будем максимально широко предоставлять продукт рынку и постараемся его растиражировать по всей России», — рассказывает Артемий Левин.

Первый этап испытаний турбины должен закончиться в ближайшее время. Как надеются авторы разработки, второй этап начнется уже в ноябре 2022-го. Продлится он год. Серийное производство намереваются начать в 2023-м.

«Мы наблюдаем яркий пример внутрирегиональной кооперации, импортозамещения, а в какой-то мере даже импортоопережения. Самая сложная часть — это сама турбина, генератор, который работает как турбинный двигатель. Не менее интересна вся обвязка, начиная от корпуса и заканчивая системами управления. Этот агрегат может работать автономно достаточно большое количество времени и не требует вмешательства человека, тем самым значительно удешевляет эксплуатацию. Он может стоить чуть дороже на старте, но если мы берем накопленную стоимость использования, у нас становится гораздо выгоднее и интереснее», — комментирует заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Добавим, что освоение гражданской продукции является приоритетом работы СКБ «Турбина». В том числе есть задачи по импортозамещению востребованных ныне изделий. Предприятие уже освоило выпуск турбин для дизельных двигателей, заместив швейцарские аналоги.