Челябинские эксперты поддержали ограничения для трудовых мигрантов

В регионе расширен запрет на привлечение иностранцев к работе

Челябинские эксперты поддержали введенные ограничения в отношении трудовых мигрантов. В июле губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов.

Перечень видов экономической деятельности, которыми запрещено заниматься трудовым мигрантам, увеличился с 3 до 22 позиций. В список запрещенных сфер попали, например, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции.

В Челябинской области ограничения введены в сфере, где нужно взаимодействовать с людьми и где велики риски, например, в сфере общественного транспорта, говорит член правления Общества «Знание», представитель Общественной палаты региона Александр Анисимов.

«Сейчас там усилился контроль, у работников проверяют документы. Они должны быть гражданами Российской Федерации, иметь водительские права и необходимый стаж вождения. То есть просто так трудовой мигрант не может стать водителем маршрутного такси или автобуса: здесь решение абсолютно адекватное. Потому что хочется чувствовать себя в безопасности и разговаривать на одном языке. Причем здесь нет дискриминации по национальному признаку: требования одинаковы как для мигрантов из стран СНГ и Ближнего Востока, так и для мигрантов из Европы, Африки, Южной Америки и так далее», — говорит Александр Анисимов.

Эксперт подчеркивает, что аналогичные требования к мигрантам существуют в каждой стране. По его мнению, меры ужесточаются из-за того, что растет преступность и в наше неспокойное время хочется чувствовать себя в безопасности: от мигрантов требуется получить гражданство, необходимые навыки и выучить русский язык.

С ним солидарен председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по вопросам безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами и реестровым казачеством Евгений Савченко. По его словам, благодаря введенным в регионе ограничениям для трудовой деятельности мигрантов рынок труда для жителей Южного Урала увеличился на 12,7 тысячи вакансий, способствуя реализации их права на труд.

«Губернатор и его полномочные представители обосновали принятое решение достаточно внятно — „установление запрета будет содействовать трудоустройству местных жителей, проживающих на территории Челябинской области и испытывающих трудности в поиске работы“. При этом жители региона, имеющие сложности с трудоустройством, связанные в том числе с отсутствием необходимой квалификации, имеют возможность пройти бесплатное обучение по направлениям службы занятости населения или в рамках нацпроекта „Демография“. В 2024 году обучение по прямому направлению службы занятости предусмотрено для 4 тысяч безработных, в рамках нацпроекта — для 1884 южноуральцев», — пояснил Евгений Савченко.

Изменения поспособствуют комфортному взаимодействию и лучшему пониманию между мигрантами и местными жителями.

«В сфере трудовой миграции в настоящее время наблюдается множество новых изменений. Патенты для мигрантов становятся надежной основой для их будущего. Сегодня каждый, кто приезжает в Россию для жизни и работы, наделен особыми возможностями, что создает четкое понимание, какой деятельностью он может заниматься, не создавая дискомфорта местному населению», — уточнил заместитель председателя ЧООО «Русский культурный центр» Сергей Шуплецов.