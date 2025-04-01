Челябинские дачники приступили к подготовке загородных домов к летнему сезону

Рассказываем, во сколько обойдутся мелкий ремонт и благоустройство

Челябинские дачники начали подготовку загородных домов к летнему сезону раньше, чем в прошлом году. Теплая погода позволила приступить к мелкосрочному ремонту, благоустройству и подготовке рассады. Эксперты «Авито» подсчитали, во сколько обойдется наведение порядка на даче. Своим исследованием они поделились с ИА «Первое областное».

Весна — это не только яркое солнце, но и дожди. Именно в начале сезона стоит проверить крышу и изоляцию в доме. Если кровлю необходимо менять, можно рассмотреть современный вариант отделки — гибкую черепицу. Цена за квадратный метр в регионе составляет 395 рублей.

Обветшавший после зимы фасад можно покрасить или обшить панелями. В случае с покраской, во-первых, необходимо снять старое покрытие. Для этого можно использовать химический растворитель либо строительный фен. Цена такого устройства составляет 1500 рублей. Панели для отделки фасада продают по цене от 700 рублей за штуку.

Один из способов преобразить внешний вид дома — заменить входную дверь или окна. Однако на многих старинных дачах сохранились прекрасные наличники — их не стоит утилизировать. Ведь это не только яркий декоративный элемент в русском стиле, но и важная функциональная деталь, которая защищает окна от влаги и закрывает стыки. Если эти элементы пришли в упадок, можно попробовать их восстановить. Фасадную краску объемом 2,7 литра можно купить за 1247 рублей.

Краску можно наносить на дерево, бетон, кирпич и металл. Также перед нанесением необходимо отшлифовать деревянное покрытие: для мелких элементов можно использовать строительный фен, для работ на большей площади понадобится шлифовальная машина. Цена такого изделия около 3,5 тысячи рублей.

Не так важно, большой или маленький садовый участок, — для комфорта, эстетики и удобства стоит позаботиться о покрытии дорожек. Их можно оформить в духе старины брусчаткой либо современной тротуарной плиткой. Важно не забыть про изоляцию от сорняков — в этом поможет геотекстиль. Можно украсить участок плиткой в виде дощечек — стоимость одного изделия 115 рублей, при этом на квадратный метр понадобится 10 штук. Необычное и прочное решение из бетона — плитка в форме пенька. Цена такого варианта 103 рубля. Также в регионе можно приобрести гранитную брусчатку — цена за одно изделие составляет 156 рублей или 7700 рублей за квадратный метр.

Деревянный забор или плетеная изгородь — дело вкуса. В начале сезона очень важно отремонтировать и покрасить не только фасад любимой дачи, но и позаботиться о том, что окружает постройки. Можно приобрести классический закругленный штакетник из хвойных пород дерева — от 125 рублей за штуку. Другой вариант — забор «ранчо», состоящий из горизонтальных металлических планок. Paccтoяниe мeжду досками можно регулировать. Такая конструкция легко монтируется и устойчива к сильному ветру. Цена планки — от 1,2 тысячи рублей.

Невозможно представить дачный сезон без шашлыков. Но где принимать гостей? Если участок позволяет, то можно рассмотреть обустройство зоны барбекю. Для этого стоит закупиться материалами для жаропрочного настила, а для приготовления блюд — рассмотреть приобретение мангала либо возвести настоящую русскую печь. Навес над зоной барбекю можно построить из бруса. Полнотелый кирпич для печи можно приобрести за 79 рублей за штуку. Для работ также понадобится цемент — от 352 рублей за мешок.