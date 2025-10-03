Челябинские автосервисы открыли раннее бронирование на шиномонтаж

Стоимость услуг по замене покрышек выросла на 10%

Сентябрьский снег спровоцировал ранний спрос на замену резины с летней на зимнюю. Местные автосервисы уже открыли предварительную запись на «переобувку». При этом стоимость услуг в этом году выросла минимум на 10%, выяснил корреспондент ИА «Первое областное».

«Ежегодно у нас действует запись на шиномонтаж через официальный сайт. Если удобно, то можем подобрать свободное время — на выходные дни осталось не так много мест. В основном свободно вечернее время после 17:00», — уточнили в автосервисе «Роскар».

В популярных мастерских бронь на выходные дни доступна в основном только на вечернее время. Если вы заранее планируете свой график, то лучше записаться на шиномонтаж уже сейчас, поскольку рост спроса на услуги автосервисов эксперты прогнозируют уже через 1—2 недели.

Переобувка в автосервисе колес R14 обойдется в этом году в 2260 рублей (+13% за год). Мастера объясняют удорожание услуг увеличением стоимости расходных материалов, поскольку большинство герметиков и паст идут импортного производства. Также выросла за год стоимость электроэнергии и оплата труда сотрудникам сервиса.

Между тем эксперты советуют менять покрышки на зимние, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 4—5 градусов Цельсия.