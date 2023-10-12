Челябинские агропредприятия завоевали 93 медали на «Золотой осени»

По количеству наград регион лидирует на всероссийской выставке

Предприятия агропромышленного комплекса Челябинской области завоевали 93 медали на 25-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2023», сообщает пресс-служба Минсельхоза Челябинской области.

Наградами отмечены достижения южноуральских аграриев в развитии племенного дела и растениеводства, внедрении инноваций, комплексном развитии сельских территорий. Из общего количества наград в копилке региона 53 золотые, 24 серебряные и 16 бронзовых медалей, а также три благодарности.

Сразу 12 медалей на «Золотой осени» завоевало предприятие ООО «ВкусноЕл», которое возглавляет Дмитрий Медведевский. Продукцией компании являются готовые блюда — супы, каши, мясные соусы — в реторт-пакетах, загружаемых под высоким давлением, что позволяет хранить их без холодильника до двух лет.

В планах инвестора модернизировать производство, смонтировать установку, позволяющую выпускать по 350 тыс. пакетов в год. При выходе предприятия на полную проектную мощность таких установок будет задействовано шесть. Это позволит увеличить объемы производства в сто раз к концу 2025 года. Расширение производства позволит создать 50 новых рабочих мест.

В настоящее время продукция ООО «ВкусноЕл» поставляется в качестве сухпайков бойцам в зоне СВО. В перспективе работа с торговыми сетями.

На «Золотой осени» высокую экспертную оценку получила продукция магнитогорского холдинга «Ситно» — 12 медалей, агрохолдинга «Ариант» — 6 золотых медалей, ООО «Чебаркульская птица» и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская» завоевали по 4 золотых медали.

Среди победителей СПК «Коелгинское» им. И. Н. Шундеева, ООО ПКЗ «Дубровский», ООО «Подовинновское молоко», ООО «Смолинский пивовар», «Чебаркульский рыбозавод» и другие сельхозпредприятия области.

В конкурсе «За достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства» медали получили 10 южноуральских животноводческих предприятий, из них 5 — золотые медали. Их получили племзавод КХ «Карсакбаев К. Б.», племзавод агрофирмы «Калининская», крестьянское хозяйство «Риск», племенной птицеводческий репродуктор «Челябинский», СПК «Сарафаново».

В конкурсе, где оценивались практики развития сельских территорий, награду в нескольких номинациях получил Кизильский район.