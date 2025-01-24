Челябинские аграрии планируют собрать не менее двух миллионов тонн зерна

Посевная площадь в 2025 году увеличится на восемь тысяч гектаров

В 2025 году аграриям Челябинской области нужно вырастить не менее двух миллионов тонн зерна. Об этом шла речь на селекторном совещании Минсельхоза региона с муниципалитетами, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с указом президента необходимо обеспечить к 2030 году увеличение объема производства продукции агрокомплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года», — сообщил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Для этого необходимо аграриям региона вырастить один миллион 996,4 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур. К 2030 году следует увеличить сбор зерна до двух миллионов 400 тонн за счет улучшения технологии, повышения почвенного плодородия, расширения площади посевов.

Уже в этом году площадь посевов в регионе вырастет на восемь тысяч гектаров — до одного миллиона 882,4 тысячи гектаров. В основном за счет увеличения посевов масличных, цены на которые растут за счет роста экспортных поставок масла. В 2025 году в планах собрать не менее 260 тысяч тонн масличных.

Отметим, что на Южном Урале в прошлом году собрали более двух миллионов тонн зерна (+22,4 тысячи тонн в весе после доработки), масличных — более 280 тысяч тонн (+99 тысячи тонн), что выше плановых показателей на 2025 год. При этом по овощам и картофелю аграриям придется «поднажать», чтобы собрать в этом году 355 тысяч тонн картофеля и 133 тысячи тепличных овощей.

«Учитывая, что ежегодно сокращается производство овощей и картофеля в личных хозяйствах граждан, сельхозпредприятиям нужно сохранять площади этих культур и увеличивать их урожайность. Уже в феврале будут выплачены первые субсидии на картофель и овощи», — уточнила начальник управления по развитию растениеводства и малых форм хозяйствования Минсельхоза области Анна Кожевина.

Сельхозпредприятиям нужно проверить семена и заменить негодные партии. На сегодня осмотрена треть посадочного материала, засыпанного на хранение. Данные необходимо внести во ФГИС «Семеноводство». Пока такая работа эффективно проводится только в восьми районах региона.