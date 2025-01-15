Челябинская таможня перечислила в госказну в пять раз больше средств

В основном за счет роста транспортных средств

Челябинская таможня в 2024 году увеличила объем перечислений таможенных платежей в федеральный бюджет в пять раз. В основном за счет роста ввоза в регион транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

«В прошедшем году Челябинская таможня направила в государственную казну платежи на сумму 1,3 миллиарда рублей, что в 5 раз превысило перечисления 2023 года»,— уточнили в пресс-службе Челябинской таможни.

Среди причин роста платежей — увеличение объемов ввоза транспортных средств в Россию и регион в частности. Физлицами перечислено в этой категории 43% от всех платежей, утильсбор составил 36%. На рост перечислений также повлияли изменения порядка взимания утильсбора.

«В условиях санкций мы обеспечили значительный объем перечислений в федеральный бюджет. В текущем году Челябинская таможня продолжит реализацию необходимых мер, направленных на выполнение поставленных задач в целях полного и своевременного пополнения государственной казны», — комментирует начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.