Челябинская область заняла 28-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию

В топ-15 списка попала Свердловская область

Челябинская область заняла 28-е место в рейтинге территорий по уровню материального благополучия жителей. Исследование провело агентство «РИА Новости». Южный Урал опередил в этом списке большинство регионов Урала. Лучше результат только у Свердловской области — 12-е место.

Челябинская область набрала в рейтинге 41,6 балла по итогам 2021 года. В 2020-м результат был хуже — 38,7 балла. Исследователи анализировали несколько показателей, которые отражают материальное положение людей: отношение средних доходов населения к стоимости потребительской корзины, среднемесячный объем вкладов, долю населения с доходами ниже границы бедности, долю семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

В 2021 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве регионов РФ. Это обусловлено ростом доходов населения. Средние доходы населения в целом по стране в 2021 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 11%. При этом в ряде регионов цены на жилье существенно повысились, это снизило его доступность и оказало негативное воздействие на итоговую оценку.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 рейтинговых баллов), Чукотка (92,89 балла) и Магаданская область (92,78 балла). Места в конце списка занимают Бурятия, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Республика Алтай.