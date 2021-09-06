Челябинская область заключила соглашение о сотрудничестве в АПК с Бурятией

Деловое взаимодействие в отрасли сельского хозяйства расписано на пять лет

В рамках соглашения между Челябинской областью и Республикой Бурятия стороны организуют взаимные консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы и другие мероприятия для выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

В регионах будут сформированы постоянно действующие консультативные и экспертные группы для решения совместных задач, в том числе по поставкам сельскохозяйственной продукции, племенного скота и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности.

Официальный документ скрепили подписями заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова и заместитель председателя правительства Республики Бурятия Галсан Дареев.

«Республика Бурятия интересный регион, здесь много природных объектов, которые известны не только в России, но и во всем мире. Продукция республиканского АПК зарекомендовала себя как экологически чистая, и это, наверное, стало одним из решающих факторов при заключении соглашения», — говорит Инна Подшивалова.

В ходе подписания соглашения о сотрудничестве запланирован официальный визит деловой делегации Республики Бурятия в Челябинскую область. О сроках сообщат дополнительно.