Челябинская область вышла на первое место в России по производству макарон

В регионе реализуется 20,6% общего объема продукта по стране

Челябинская область по итогам 2024 года подтвердила статус лидера в сфере переработки зерна в России. Южный Урал занял первое место по производству макаронных изделий, выпустив 309,7 тысячи тонн продукции, что на 23,6 тысячи тонн больше, чем годом ранее. В регионе реализуется пятая часть общего объема продукта по стране, об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Успех Челябинской области не ограничивается макаронами. Регион также занимает второе место по производству муки (641,4 тысячи тонн) и третье — по производству круп (219 тысяч тонн).

«Благодаря реализации масштабных инвестпроектов ООО „Ресурс“ (ТМ „Увелка“) в области выросло производство овсяных хлопьев и увеличится производство гречневой крупы», — отметили в Минсельхозе.

Высокие показатели производства зерноперерабатывающей продукции стали основой для значительного агроэкспорта региона. По предварительным данным, в 2024 году он составил 259,8 миллиона долларов.

Лидерство Челябинской области распространяется и на другие продукты питания. Регион занимает первое место в Уральском федеральном округе по производству мяса всех видов, колбас, печенья и пряников, кондитерских изделий, зерновых продуктов для завтраков и мороженого. В частности, производство печенья и пряников выросло на 2,9 тысячи тонн, кондитерских изделий — на 2,7 тысячи тонн, мороженого — почти на 2 тысячи тонн, а зерновых продуктов для завтрака — на 20,8 тысячи тонн.