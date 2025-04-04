Челябинская область вошла в тройку лидеров УрФО по модернизации ЖКХ

Южный Урал на втором месте

Челябинская область заняла почетное второе место среди регионов Уральского федерального округа по темпам модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках программ с привлечением льготных займов, сообщает сайт Фонда развития территорий. За прошедшее время в регионе ввели в эксплуатацию 145,6 километра новых и обновленных сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также построили и отремонтировали две котельные — в Чебаркуле и Уйском районе.

«Программа модернизации ЖКХ с привлечением льготных займов из средств ФНБ стартовала в регионах в 2022 году, финансирование работ за счет средств федерального бюджета ведется с 2023 года. За это время достигнуты определенные результаты, что улучшило качество коммунальных услуг для сотен тысяч россиян, эта работа продолжается. В частности, в регионах Уральского федерального округа ввели в эксплуатацию 581,3 километра сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также 7 объектов», — отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

По данным Фонда развития территорий, лидером по объему работ стала Свердловская область (232,2 км), за ней следует Челябинская, а замыкает тройку Тюменская область (110,7 км). Модернизация проводится в рамках федеральных программ с использованием льготных займов и федерального финансирования. Минстрой России выступает куратором этих программ.